POL-HRO: Feuer beim Schützenverein in Groß Laasch

Ludwigslust (ots) -



Ein Brandgeschehen sorgte heute Nachmittag auf dem Gelände des

Schützenvereins in Groß Laasch für Aufregung.

Nachdem zunächst am heutigen Freitagnachmittag gegen 14:45 Uhr der

Feuerwehr ein Waldbrand gemeldet wurde, entpuppte sich dieser zu

einem Feuer im Bereich der Schießanlage des Schützenvereins. Aus

bislang unbekannter Ursache geriet der Kugelfang der Schießanlage in

Brand und konnte erst durch Einsatzkräfte der Feuerwehren aus

Neustadt-Glewe, Groß Laasch, Grabow und Techentin gelöscht werden.



Der Kriminaldauerdienst Ludwigslust übernahm die Ermittlungen vor

Ort. Da zunächst von einer Brandstiftung ausgegangen wird, wurde der

Brandort für weitere polizeiliche Maßnahmen beschlagnahmt. Ein

Brandursachenermittler kommt zum Einsatz. Durch das Brandgeschehen

entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Personen

wurden nicht verletzt.



Madeleine Haker

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



