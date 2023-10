POL-LWL: Beifahrerin von Campingbus bei Zusammenstoß mit LKW leicht verletzt

Parchim / Stolpe (ots) -



Bei einem Zusammenstoß mit einem LKW wurde am Freitagvormittag auf der BAB 24 bei Parchim die 65-jährige Beifahrerin eines Campingbusses leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge war der LKW seitlich mit einem überholenden Campingbus zusammengeprallt. Dabei kam das Campingmobil zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und anschließend auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden, dessen Gesamthöhe nach ersten Schätzungen auf circa 20.000 Euro beziffert wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung des Campingbusses musste die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Berlin zeitweilig gesperrt werden. Unterdessen hat die Polizei mit den Ermittlungen zur Unfallursache begonnen. Sekundenschlaf beim LKW-Fahrer kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.



