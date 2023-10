POL-HRO: Festnahme eines per Haftbefehl gesuchten Straftäters

Rostock (ots) -



Am gestrigen Donnerstagvormittag kam es zu einem Polizeieinsatz im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen, bei dem ein per norwegischem Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen werden konnte.



Die Beamten der Rostocker Kriminalpolizei staunten nicht schlecht, als ihnen gegen 10:00 Uhr anstelle des deutschen Wohnungsinhabers ein 27-jähriger Niederländer bei einer anberaumten Wohnungsdurchsuchung die Tür öffnete. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass der Mann aufgrund eines norwegischen Haftbefehls wegen Drogenschmuggels zur Festnahme ausgeschrieben war.



Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung konnten die Beamten mehrere Mobiltelefone sicherstellen.



Auf Basis der Erkenntnisse wurde der 27-Jährige festgenommen sowie auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Rostock dem Haftrichter am Amtsgericht Rostock vorgeführt und bereits am heutigen Freitag in die Justizvollzugsanstalt Bützow verbracht.



