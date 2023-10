POL-HRO: Räuberischer Diebstahl in Rostock - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Die Rostocker Kriminalpolizei sucht Zeugen, nachdem es in einem Rostocker Discounter zu einem räuberischen Diebstahl gekommen war.



Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Donnerstagvormittag in einem im Rostocker Stadtteil Reutershagen befindlichen Discounter. Der bislang unbekannte Täter fiel dem Verkaufspersonal auf, als dieser mit einem gefüllten Einkaufswagen den Markt in einem günstigen Moment verlassen wollte.

Als die aufmerksame Verkäuferin und ihr hinzukommender Kollege den Einkaufswagen des Mannes im Außenbereich des Discounters festhielten, reagierte dieser sofort aggressiv und drohte den Einsatz eines Messers an. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige ohne Einkaufswagen, jedoch mit einem vermutlich mit Diebesgut gefüllten Rucksack, in unbekannte Richtung.



Der Täter wurde von Zeugen wie folgt beschrieben:



- ca. 30 Jahre alt

- auffallend klein

- schlanke Statur

- schwarze kurze Haare

- Bekleidung: blaue Jacke, blaue Hose, grauer Rucksack

- Besonderheiten: schlangenähnliches Tattoo im Hals- und

Nackenbereich.



Für die Aufklärung des Sachverhaltes bittet die Rostocker Polizei nunmehr um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat am Donnerstag, 12.10.2023 gegen 09:55 Uhr den Vorfall oder die Flucht des beschriebenen Täters im Bereich des Krischanwegs beobachtet und/oder kann sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder dem Täter geben?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



