POL-NB: Diebstahl eines Audi A6 in Chemnitz/Blankenhof

Am Abend des 12.10.2023 mussten Bewohner der Gemeinde Blankenhof im Ortsteil Chemnitz nach ihrer Rückkehr aus einem Urlaub feststellen, dass während ihrer Abwesenheit ihr PKW Audi A6 von der Garagenauffahrt entwendet wurde.



Demnach betraten im Zeitraum vom 07.10.2023 bis zur gestrigen Feststellzeit unbekannte Täter das Grundstück, konnten die Sicherung des verschlossen abgestellten Fahrzeuges auf bislang ungeklärte Weise überwinden und anschließend mit Diesem unerkannt flüchten.



Der entstandene Schaden liegt bei geschätzten 15.000EUR.



Sollten Anwohner oder weitere Personen im benannten Zeitraum auffällige Beobachtungen in der Gemeinde getätigt haben, können die Hinweise dem Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395-55825224, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de mitgeteilt werden.



