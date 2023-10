POL-LWL: Polizei stellt Mopedfahrer nach versuchter Flucht - Kleinkraftrad war vermutlich manipuliert

Grabow (ots) -



Nach einer versuchten Flucht hat die Polizei am Donnerstagabend bei Prislich einen 17-jährigen Mopedfahrer gestellt. Der junge Fahrer hatte zunächst versucht, sich mit seinem Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Auf seiner Flucht vor der Polizei überholte der 17-Jährige zunächst verkehrswidrig ein anderes Fahrzeug und bog dann in einen Feldweg ein. Am Ende des Feldweges gelang es der Polizei, den Fahrer des Kleinkraftrades zu stellen. Die Polizei überprüfte anschließend das Kleinkraftrad und vermutet, dass es manipuliert wurde. Es besteht der Verdacht, dass durch bauliche Veränderungen am Fahrzeug dessen Leistung gesteigert wurde. Aus diesem Grund hat die Polizei das Kleinkraftrad zur Untersuchung sichergestellt. Ursprünglich wollte die Polizei den 17-Jährigen wegen eines Defekts an der Fahrzeugbeleuchtung kontrollieren, als der Fahrer plötzlich vor der Polizei flüchtete.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell