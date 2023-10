POL-HST: 2. Nachmeldung: Lagerhalle bei Saal in Vollbrand

Saal (ots) -



Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom Donnerstag, dem 05.10.2023 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5618530 und der ersten Nachmeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5619051 kann nachberichtet werden, dass ab Dienstag, dem 10.10.2023 ein Brandursachenermittler die Arbeiten vor Ort aufgenommen hatte.



Aus Gründen der Gefahrenabwehr wurde noch während der Löscharbeiten angefangen die Halle von Seiten des Futtersilos und der direkt danebenbefindlichen Tankstelle mit schwerem Gerät abzutragen, so dass dieser Umstand zur ohnehin schwierigen spurentechnischen Arbeit eines Brandursachenermittlers erschwerend hinzukam.



Ersten vorsichtigen Einschätzungen zufolge ist eher davon auszugehen, dass es sich um einen technischen Defekt als um ein Brandstiftungsdelikt handeln könnte.



Die Ermittlungen zur konkreten Ursache dauern indes an (mitinbegriffen die abschließende Auswertung der Ergebnisse des Brandursachenermittlers).



