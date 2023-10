POL-LWL: Einbruch in Turnhalle

Lübtheen (ots) -



Bei einem Einbruch in eine Turnhalle in Lübtheen haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen diverse Bau- und Gartenwerkzeuge gestohlen. Zuvor verschafften sich die Täter nach bisherigen Erkenntnissen über ein Oberlicht gewaltsam Zutritt in einen Anbau der Turnhalle. Anschließend wurden überwiegend elektrische Gartengeräte wie Laubbläser, Motorsense, Kettensäge aber auch Schlagschrauber und ein Trennschleifer entwendet. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Gesamtschaden auf circa 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ein. Zudem wird geprüft, ob Zusammenhänge mit dem Einbruch in einen Getränkemarkt in Lübtheen von letzter Woche bestehen (wir informierten am 05.10.2023).



