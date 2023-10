POL-HST: Ergänzungsmeldung zum Schweren Arbeitsunfall

Grimmen (ots) -



Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 12.10.2023 des Polizeipräsidiums Neubrandenburg https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5624879 kann mitgeteilt werden, dass sich der verletzte 17-Jährige nach wie vor in kritischem Zustand befindet.



Am gestrigen Abend befand er sich als Auszubildender mit einer beauftragten Firma mit drei weiteren Personen in der Nähe des Pommerndreiecks bei nächtlichen Baumfällarbeiten. Aus naturschutzrechtlichen Gründen (Schutz der dortigen Fledermäuse) mussten diese Arbeiten zwingend nachts erfolgen.



Während derzeitigen Erkenntnissen zufolge ein 43-jähriger Mitarbeiter direkt am Baum die Fällarbeiten aufnahm, war der 17-Jährige mit einer Kontroll-/Sicherungsfunktion mit Abstand zu jenem Baum im rückwärtigen Bereich beauftragt. Zwei Mitarbeiter (m, 47 J. und w, 48 J.) befanden sich weiter entfernt an einem Traktor, von welchem aus mittels Seilwinde die Fallrichtung des Baumes unterstützt werden sollte. Aus Gründen die es zu ermitteln gilt, fiel der Baum nicht wie geplant in die beabsichtigte Richtung, sondern brach augenscheinlich oberhalb des Fällschnitts und fiel in entgegengesetzte Richtung und letztlich auch auf den Geschädigten.



Unterdessen dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei weiterhin an. Alle Beteiligten besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.



