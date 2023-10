POL-NB: Schwerer Arbeitsunfall

Grimmen (ots) -



Am 12.10.2023, um 20:34 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle ein

schwerer Arbeitsunfall auf der Ackerfläche Pommerndreieck gemeldet.

Bei dort stattfinden Baumfällarbeiten ist ein 17-jähriger

Auszubildender von einem fallenden Baum getroffen worden. Der junge

Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald erlitt dabei

lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber

ins Uniklinikum Greifswald geflogen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung

eingeleitet. Der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats

Stralsund kam zum Einsatz, die genauen Umstände des Unfalls werden

ermittelt.



