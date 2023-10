LWSPA M-V: Suchmaßnahmen nach vermisstem Angler in der Prohner Wiek erfolglos abgebrochen

Waldeck/Stralsund (ots) -



Die seit gestern Abend (11.10.2023) andauernde Suche nach einem vermissten Angler in der Prohner Wiek, einem Teil der Ostsee nordwestlich von Stralsund, wurde heute (Donnerstag) gegen 16:00 Uhr erfolglos abgebrochen.



Nachdem am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr das kleine Kajütboot des 58-jährigen Anglers aus Mecklenburg-Vorpommern auf dem Bodden treibend aufgefunden wurde, wurde eine mehrstündige Suche bei widrigen Wetterbedingungen unter Beteiligung der DGzRS, der Bundespolizei sowie der ortsansässigen Feuerwehren durchgeführt (siehe Pressemitteilung unter https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=195396&processor=processor.sa.pressemitteilung).



Am heutigen Tage gegen 07:00 Uhr intensivierte die Wasserschutzpolizei Stralsund mit zwei Schlauchbooten, mit Unterstützung der Kriminalpolizei Stralsund sowie des Polizeihubschraubers die Suche nach dem Angler. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte die Person nicht aufgefunden werden. Gegen 16:00 Uhr wurden die Suchmaßnahmen erfolglos beendet.

Die WSPI Stralsund nahm eine Sportbootunfallanzeige auf. Die Ermittlungen zu der vermissten Person dauern an.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund

Am Querkanal 6

18439 Stralsund

Telefon: 03831 / 2614 - 0

Telefax: 03831 / 2614 - 226

E-Mail: wspi.stralsund@polmv.de



E-Mail: presse@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell