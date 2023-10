POL-HRO: Ergänzungsmeldung: Unbekannte Person reißt gehisste israelische Flagge herunter - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Nachdem am Mittwochnachmittag in Schwerin eine anlässlich der Terroranschläge in Israel gehisste israelische Nationalflagge vom Fahnenmast gerissen wurde, ermittelt nun der Staatsschutz der Kriminalpolizei.



Durch Zeugen wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich gegen 16.30 Uhr eine Gruppe von vier bis fünf Personen, teilweise mit Migrationshintergrund, im Bereich der Alexandrinenstraße am Ufer des Pfaffenteiches in Schwerin aufhielt. Nach ersten Erkenntnissen soll sich der Tatverdächtige von der Gruppe gelöst haben und in Richtung Innenministerium gegangen sein, wo er die Fahne vom Mast riss. Dies sei aus der Gruppe heraus bejubelt worden. Anschließend entfernten sich alle Beteiligten in Richtung Mecklenburgstraße. Laut Zeugen war der Tatverdächtige mit einem gelben T-Shirt und einer grünen Jacke bekleidet. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung blieb ergebnislos.



Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin bittet nun um Mithilfe. Möglicherweise haben weitere Zeugen die Tat beobachtet oder können Hinweise geben, die für die Ermittler von Bedeutung sein könnten.



Hinweise nehmen die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385 - 5180 2224 oder -1560, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



