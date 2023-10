POL-NB: Letzter Crash Kurs dieses Jahr

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am Dienstag, dem 24.10.2023, findet um 11:30 Uhr im Begegnungszentrum Ribnitz-Damgarten in der G.-A.-Demmler Straße 6 die letzte Crash-Kurs-Veranstaltung des Jahres des Polizeipräsidiums Neubrandenburg in diesem Jahr statt.



Seit 2013 werden in diesem landesweiten Verkehrssicherheitsprojekt Jugendliche für die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden jungen Fahrerinnen und Fahrern die Erlebnisse der Rettungskräfte an Unfallstellen geschildert - emotional, ungeschönt, erschütternd. Besonders ergreifend sind bei den "Crash-Kurs-Veranstaltungen" die Vorträge von Eltern, die ihr Kind durch einen Verkehrsunfall verloren haben. Die authentischen Erzählungen, wie sie vom Tod des Kindes erfahren haben, die Wut und Trauer in den ersten Wochen nach der Todesnachricht und natürlich das schwierige Weiterleben mit dem Verlust, berühren stets alle Zuhörer.

Mit Ende der Crash-Kurs-Veranstaltung am 24.10. hat es im Nordosten von MV insgesamt fünf Veranstaltungen gegeben.



Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen der Veranstaltung beizuwohnen und können bereits im Vorfeld weitere Informationen bei der Projektkoordinatorin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, Bianca Ziethmann, unter 0395 5582 2210 einholen.



