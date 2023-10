POL-LWL: Geldbörsen in Discountermärkten gestohlen - 138 Fälle im vergangenen Jahr

Wittenburg/ Parchim (ots) -



In Discountermärkten in Wittenburg und in Hagenow haben unbekannte Täter Geldbörsen von Kundinnen gestohlen.



In Wittenburg stahlen unbekannte Täter am Mittwoch aus einer im Einkaufswagen abgelegten Handtasche die Geldbörse einer 85-jährigen Frau. Neben persönlichen Papieren befand sich in dem Portmonee Bargeld in Höhe von etwa 100 Euro. In Parchim ist am Montag einer 87-jährigen Frau beim Einkaufen aus einem Stoffbeutel das Portmonee gestohlen worden. Über 130 Euro Bargeld sollen sich in der Geldbörse befunden haben.



Meist sorgloser und leichtfertiger Umgang mit Handtaschen und Portmonees in Geschäften hat landkreisweit im vergangenen Jahr zu 138 Taschendiebstählen geführt. Oft wurden Handtaschen in Einkaufswagen abgelegt oder dort angehängt. Taschendiebe griffen dann in unbeobachteten Momenten meist unentdeckt zu. Die Diebstähle wurden oftmals erst später an der Kasse beim Bezahlvorgang bemerkt. Zum Schutz vor solchen Straftaten rät die Polizei, Handtaschen prinzipiell vor dem Körper, sprich im Sichtbereich zu tragen. Portmonees und Smartphones sollten immer in den Innentaschen der Oberbekleidung mitgeführt und nie in Einkaufswagen abgelegt werden.



