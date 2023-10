POL-HRO: Motorraddieb leistet Widerstand

Rostock (ots) -



In den Abendstunden des gestrigen Mittwochs konnte die Rostocker Polizei einen Motorraddieb auf frischer Tat stellen.



Ein aufmerksamer Anwohner informierte gegen 21:30 Uhr die Polizei, nachdem er einen vermeintlichen Motorraddieb an einem in der Willi-Döbler-Straße abgestellten Motorrad beobachtete. Die alarmierten Beamten konnten den zu Fuß flüchtenden Tatverdächtigen noch im Nahbereich stellen. Während der polizeilichen Maßnahmen reagierte der 46-jährige Deutsche aggressiv und leistete Widerstand, sodass dieser von den eingesetzten Polizeibeamten überwältigt und zu Boden gebracht werden musste. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde neben diversen mitgeführten Werkzeugen auch ein Taschenmesser sowie Utensilien für den Konsum von Betäubungsmitteln beschlagnahmt.



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell