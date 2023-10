POL-NB: Störung des öffentlichen Friedens durch Parolenrufe

Stralsund (ots) -



Am 11.10.2023, gegen 17:25 Uhr wurde dem Polizeihauptrevier Stralsund

durch Zeugen mitgeteilt, dass sich auf dem Alten Markt in Stralsund

eine Personengruppe befindet, aus welcher rechtsradikale und

volksverhetzende Parolen gerufen werden. Es konnte eine Person aus

der Gruppe als Täterverdächtiger benannt werden. Die Zeugen haben den

19-jährigen russischen Staatsangehörigen "Sieg Heil","Allahu Akbar"

und "Tod den Israelis" grölen hören. Der Tatverdächtige war mit 1,89

Promille alkoholisiert.

Bei den Begleitern handelte es sich um zwei deutsche und zwei

syrische Staatsangehörige im Alter zwischen 16 und 18 Jahren.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verwendung von Kennzeichen

verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung eingeleitet.

Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam

wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.



