POL-NB: Frau unter Alkohol verursacht Verkehrsunfall

Fischland Darß (ots) -



Am Mittwoch, den 11.10.2023 gegen 18:05 Uhr, kam es auf der

Ernst-Moritz-Arndt- Straße in Dierhagen zu einem Verkehrsunfall, bei

dem zwei Kinder leicht verletzt wurden.

Eine 44-jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr mit einem Pkw VW

Golf, in welchem sich auch ihre 10 und 4 Jahre alten Kinder befanden,

die Ernst-Moritz-Arndt- Straße (K1) aus Richtung Dierhagen Strand

kommend in Richtung Dierhagen Dorf.

An der Ampelkreuzung K1/L21 wartete verkehrsbedingt eine 36-jährige

deutsche Fahrzeugführerin, welche ein Wohnmobil führte.

Mit im Fahrzeug der 36-jährigen befanden sich ihr 45-jähriger Ehemann

und ihre 11, 8 und 3 Jahre alten Kinder.

Die fünfköpfige Familie war zuvor ebenfalls aus Richtung Dierhagen

Strand gekommen und musste wegen des Rotlichts an der LZA stoppen.

Das stehende Wohnmobil wurde von der 44-järigen nicht oder nicht

rechtzeitig bemerkt, so dass sie auf das Fahrzeug auffuhr.

In Folge des Unfalls erlitten die beiden mitfahrenden Kinder der

Unfallverursacherin einen Schock und wurden noch an der Unfallstelle

durch eine Notärztin und die Besatzung eines RTW erstversorgt. An

beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 8000 Euro.

Der VW Golf der Unfallverursacherin war in Folge der Kollision nicht

mehr fahrbereit und musst abgeschleppt werden. Die fünfköpfige

Familie aus Sachsen konnte ihre Fahrt selbständig fortsetzen.

Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die aus der

Region stammende Unfallverursacherin alkoholisiert war. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Eine

Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren

wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die weiteren

Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.



Im Auftrag



Ina Gransow

Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell