POL-NB: Diebstahl einer israelischen Flagge

Stralsund (ots) -



Am Abend des 11.10.2023, zwischen 19:00 Uhr und 21:50 Uhr wurde durch

unbekannte Personen in Stralsund eine Nationalflagge von Israel

entwendet. Die Luther-Auferstehungsgemeinde Stralsund hisste diese

als Zeichen der Solidarität vor ihrem Gebäude in der Lindenallee. Es

wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Verletzung von

Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten eingeleitet. Die

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu dem

oder den Tätern oder auffälligen Personenbewegungen geben kann, wird

gebeten sich bei der Polizei in Stralsund (Tel. 03831 - 28900), jede

andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache

www.polizei.mvnet.de zu melden.



Im Auftrag



Ina Gransow

Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell