POL-HRO: Fahrzeugführer auf der BAB 19 Weiterfahrt untersagt

Landkreis Rostock (ots) -



Am 11.10.2023, um 15:10 Uhr, kontrollierten Beamte der

Autobahnpolizei Linstow einen Transporter mit Anhänger aus Leipzig

auf der Raststätte Recknitzniederung-West zwischen den

Anschlussstellen Laage und Glasewitz.



Der 27jährige türkische Fahrzeugführer legte bei der Kontrolle einen

türkischen Führerschein der Klasse B für PKW vor. Da der Transporter

und der Anhänger zusammen eine zulässige Gesamtmasse von 5500 kg

hatten, hätte der Fahrzeugführer die Führerscheinklasse BE vorlegen

müssen.



Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel wurden

sichergestellt.



Strafanzeigen gegen den Fahrzeugführer und den Fahrzeughalter wurden

erstattet.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell