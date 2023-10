POL-HRO: Kellerbrand in Schwerin / Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung

Schwerin (ots) -



Der Schweriner Polizei und der Feuerwehr wurde am 11.10.23 gegen

22:30 Uhr eine Rauchentwicklung im Kellerbereich eines

Mehrfamilienhauses in der Ziolkowskistraße in Schwerin gemeldet. Hier

kam es aus noch unbekannter Ursache in einem Kellerabteil zu einem

Brandausbruch. Das Feuer wurde durch die Berufsfeuerwehr Schwerin

gelöscht, die Bewohner mussten ihre Wohnungen dabei nicht verlassen.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt, der entstandene

Sachschaden ist noch unbekannt. Durch die Kriminalpolizei Schwerin

wurden Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.





Norman Lauter, Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Schwerin



