Minister Christian Pegel verurteilt das Abreißen israelischer Flagge in Schwerin

Am heutigen Nachmittag haben Jugendliche, mit augenscheinlichem Migrationshintergrund, die israelische Flagge vom Fahnenmast vor dem Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung MV heruntergerissen und dabei beschädigt. Landesinnenminister Christian Pegel zeigte sich entsetzt über diesen Vorfall und verurteilte ihn scharf.

„Wir stehen an der Seite Israels und sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen. Unsere gehisste Flagge als Zeichen der Solidarität mutwillig abzureißen, ist Zeichen für ein fehlendes Verständnis für den Wertkanon in Deutschland. Dieses Vorgehen ist kein Akt der Meinungsfreiheit, sondern ein Angriff auf die Unterstützung für die Opfer der brutalen und schrecklichen Angriffe der Hamas auf Zivilisten in Israel. Deutschland trägt aufgrund seiner Geschichte eine besondere Verantwortung für den Kampf gegen Antisemitismus. Wem Deutschland Schutz vor Verfolgung bietet, kann deshalb den Terror der Hamas keine Sympathien entgegenbringen. Wir werden nicht akzeptieren, wenn brutale Gewalt gegen Menschen und das Infragestellen des Staates Israel relativiert oder propagiert werden. Gewalt, Menschenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus haben in unserer Gesellschaft keinen Platz und dagegen werden wir uns entschieden wehren“, so der Innenminister.

Christian Pegel bedankte sich herzlich bei einer Passantin, die den Vorfall beobachtet und die beschädigte Fahne gesichert und dem Innenministerium übergeben hat. Die Jugendlichen haben sich vom Tatort zunächst unerkannt entfernt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.