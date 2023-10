POL-HRO: Unbekannte Person reißt gehisste israelische Flagge herunter

Schwerin (ots) -



Am 11.10.2023 gegen 16:30 Uhr hat in der Alexandrinenstraße Schwerin

eine männliche Person, mit augenscheinlichem Migrationshintergrund,

die gehisste israelische Flagge heruntergerissen. Die eingesetzten

Kräfte konnten den Tatverdächtigen im Nahbereich nicht antreffen. Die

Flagge wurde an den Aufhängungen beschädigt. Zur Sicherung von

Beweisen wurden Fotos gefertigt und im Anschluss eine Strafanzeige

aufgenommen.



Im Rahmen der Streifentätigkeit werden die Beamten auch in anderen

Bereichen der Stadt Schwerin ein Blick auf gehisste israelische

Flaggen haben.



