POL-HRO: Polizei stellt Männer mit Schreckschusswaffe

Rostock (ots) -



Nachdem zwei 18- und 19-jährige Männer am gestrigen Dienstagnachmittag mit einer Schreckschusswaffe auffielen, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Der Vorfall ereignete sich gegen 14:50 Uhr in einem im Rostocker Stadtteil Lütten Klein befindlichen Mehrfamilienhaus. Mehrere Anwohner verständigten die Polizei, da die mutmaßlich bewaffneten Männer durch zahlreiche von einem Balkon stammende Schussgeräusche auffielen.



Durch die Beamten konnten die in Rostock wohnhaften Deutschen in einer Wohnung angetroffen und die vermeintlich zuvor genutzten Waffen sowie

Betäubungsmittel und ein entwendeter E-Roller sichergestellt werden. Eine erfolgte Kontrolle der Waffen ergab, dass es sich hierbei um zwei Schreckschusswaffen handelte.



Gegen die beiden Männer wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ermittelt.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell