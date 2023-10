POL-ANK: Täter brechen in Postzustellstützpunkt in Pasewalk ein

Pasewalk (ots) -



Bereits in den Nachtstunden des 09.10.2023 zum 10.10.2023 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Gelände des Postzustellstützpunktes in Pasewalk und schlugen hier die Scheibe eines Verladetores ein, um Zutritt in die dortige Lagerhalle zu bekommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde verschiedenste Frachtpost entwendet. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von ca. 200,00 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen und Spuren gesichert, die gegenwärtig ausgewertet werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Denise Lemke

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell