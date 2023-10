POL-ANK: Streit in Wolgast eskaliert und sorgt für zwei Schwerverletzte

Wolgast (ots) -



In den gestrigen späten Abendstunden (10.10.2023, 23:30 Uhr) wurden die Einsatzkräfte des PR Wolgast zu einer Körperverletzung gerufen, bei der die Hinweisgeberin mitteilte, durch einen Bekannten verletzt worden zu sein. Vor Ort stellten die Beamten eine verletzte 43-jährige Frau und einen verletzten 65-jährigen Mann fest, die beide Schnittverletzungen im Bereich des Halses und Kopfes aufwiesen. Auf Grund der Verletzungsgrade wurden beide umgehend ins Uniklinikum Greifswald zur weiteren medizinischen Notfallversorgung gebracht. Beide Personen waren ansprechbar, jedoch offenbar stark alkoholisiert. Auf Grund des Gesundheitszustandes beider Beteiligter und der erforderlichen medizinischen Versorgung konnten vor Ort keine weitergehenden Angaben zum Tatgeschehen gemacht werden. Ein in der Wohnung aufgefundenes Messer wurde als mögliches Tatwerkzeug sichergestellt. Die Ermittlungen dauern zum jetzigen Zeitpunkt an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Denise Lemke

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell