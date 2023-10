POL-HRO: Versuchte räuberische Erpressung in Rostock

Rostock (ots) -



Nach einem versuchten Überfall auf eine Seniorin, ermittelt nun die Rostocker Kriminalpolizei.



Die 75-jährige Geschädigte befand sich am gestrigen Dienstag gegen 19:00 Uhr vor der Eingangstür eines im Rostocker Stadtteil Groß Klein befindlichen Mehrfamilienhauses, als sich ihr eine Gruppe mutmaßlicher Jugendlicher näherte. Aus der Gruppe heraus forderte eine Person die Herausgabe einer Zigarette. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, soll der Tatverdächtige die Geschädigte mit einem Klappmesser bedroht haben. Anschließend wurde die Seniorin bespuckt und die Gruppe flüchtete zu Fuß in Richtung einer nahegelegenen Schule.



Durch erste Befragungen konnten die flüchtenden Personen namentlich bekannt gemacht und ein 14-jähriger sowie bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretener Deutscher als Tatverdächtiger identifiziert werden.



Das Kriminalkommissariat Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell