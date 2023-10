POL-LWL: Traktor fährt Strommast um

Mestlin (ots) -



Bei Feldarbeiten auf einem Acker zwischen Mestlin und Zölkow hat am Mittwochmorgen ein Traktor einen Strommast umgefahren, wodurch die angrenzende B392 für etwa eine Stunde voll geperrt werden musste. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 19-jährige Fahrzeugführer mit seinem landwirtschaftlichen Fahrzeuggespann versehentlich gegen den aus Beton bestehenden Strommast geprallt, wodurch dieser umknickte. Der Traktorfahrer blieb unverletzt, jedoch fielen Strom- als auch Telefonleitungen auf die Fahrbahn der angrenzenden Bundesstraße. Bis die Stromzufuhr durch den hinzugerufenen Energieversorger unterbrochen und die Leitungen beräumt werden konnten, musste die Polizei die B392 an der Unglücksstelle über eine Stunde komplett sperren. Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Durch den Energieversorger wurden für den Nachmittag mehrstündige Instandsetzungsarbeiten angekündigt, wobei die B392 erneut voll gesperrt werden muss.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell