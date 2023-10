POL-LWL: 41-Jähriger beschäftigte Polizei in Ludwigslust

Ludwigslust (ots) -



Mehrfach hat ein 41-jähriger Mann in den vergangenen Stunden die Polizei in Ludwigslust wegen verschiedener Delikte beschäftigt. Am späten Dienstagnachmittag war der Mann zunächst wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses auf dem Ludwigsluster Bahnhofsvorplatz aufgefallen. Dort hatte der 41-Jährige gemeinsam mit einem anderen Mann sexuelle Handlungen in der Öffentlichkeit vorgenommen. Zeugen riefen daraufhin die Polizei, die das Treiben der beiden Männer anschließend beendete. Bei der Klärung des Sachverhaltes machte der 41-Jährige zudem ausländerfeindliche Äußerungen, sodass die Polizei diesbezüglich eine Strafanzeige aufnahm. Wenige Stunden später war der 41-Jährige in eine Schlägerei in Ludwigslust verwickelt, bei der er leicht verletzt wurde. Der Mann kam anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Kurz nach seiner Entlassung aus der Klinik fiel der 41-Jährige am frühen Mittwochmorgen wegen eines Sexualdelikts auf. Er soll auf einem Parkplatz einen anderen Mann mehrfach unsittlich berührt haben. Auch in diesem Fall kam es zur Strafanzeige gegen den alkoholisierten Beschuldigten.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell