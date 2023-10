POL-HRO: Brand einer Gartenlaube in Rostock

Rostock (ots) -



Am 10.10.2023 meldete um 19:37 Uhr ein Hinweisgeber der Leitstelle

der Feuwehr Rostock den Brand einer Gartenlaube in der

Kleingartenanlage "Einsiedler" in Brinckmannsdorf. Vor Ort bestätigte

sich die Ausgangsmeldung. Durch die eingesetzten Kräfte der

Berufsfeuerwehr Rostock sowie der Freiwilligen Feuerwehren Gehlsdorf

und Stadtmitte konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und

schlussendlich gelöscht werden. Zur Ermöglichung der Löscharbeiten

wurde der Modersohn-Becker-Weg zeitweise voll gesperrt. Es entstand

ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Personen wurden nicht

verletzt.



Am Brandort kam der Kriminaldauerdienst der Rostocker Polizei zum

Einsatz. Es besteht zunächst der Anfangsverdacht einer fahrlässigen

Brandstiftung, die Brandursache ist nun Gegenstand der weiteren

polizeilichen Ermittlungen.



