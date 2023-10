POL-NB: Kampf gegen Menschenhandel mit Vietnamesen - Durchsuchungen bringen erste Erfolge

Neubrandenburg (ots) -



Heute Nachmittag haben Ermittler der Kripo Neubrandenburg zusammen mit Zoll, Steuerfahndern und Ausländerbehörde sowie Kräften der Bereitschaftspolizei mehrere Geschäfts- und Privaträume von vietnamesischen Staatsbürgern im Bereich der Neubrandenburger Innenstadt durchsucht. Der Verdacht: Menschenhandel, Schleuserkriminalität, unerlaubter Aufenthalt in Deutschland. Die Maßnahmen der Sicherheitsbehörden dazu dauern aktuell noch an.



Es wurden sechs vietnamesische junge Erwachsene, die in den Geschäften (Nagelstudios) waren, zur genauen Identitätsfeststellung zur Polizei mitgenommen. Ihr genaues Alter ist noch unbekannt. Nach aktuellem Stand ist mindestens einer darunter, der wegen einer ausstehenden Abschiebung seit Jahren gesucht wird. Ob sie in Neubrandenburg illegal beschäftigt wurden, sollen die weiteren Ermittlungen zeigen. In den durchsuchten Geschäftsräumen wurden zudem mehrere zehntausend Euro Bargeld beschlagnahmt.



Ein 54-jähriger Vietnamese ist aktuell als möglicher Hauptbeschuldigter im Zusammenhang mit dem Verdacht des Menschenhandels in Polizeigewahrsam. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, illegal nach Deutschland eingereiste Vietnamesen ausgebeutet zu haben.



In mehreren privaten Wohnungen des Tatverdächtigen wurden vietnamesische Staatsbürger gefunden, deren Aufenthaltsstatus noch unbekannt ist.



Weitere Details werden aus einsatztaktischen Gründen nicht genannt.



