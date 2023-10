POL-HRO: Verfassungsfeindliches Symbol in Schwerin: Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Am Montag, dem 09.10.2023, wurde die Polizei darüber informiert, dass an der Stirnseite eines Containers der Ausstellung "#StolenMemory" in Schwerin ein 10 x 10 Zentimeter großes Hakenkreuz angebracht wurde. Der polizeiliche Staatsschutz hat bereits die Ermittlungen übernommen.



Die Kriminalpolizei bittet nun um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat. Möglicherweise haben Zeugen im Bereich der Ausstellung auf dem Alten Garten in Schwerin Beobachtungen gemacht, die für die Ermittler von Bedeutung sein könnten.



Hinweise nehmen die Polizeiinspektion Schwerin unter der Telefonnummer 0385 - 5180 2224 oder -1560, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell