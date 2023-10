POL-LWL: Verletzte Autofahrerin und hoher Sachschaden bei Zusammenstoß mit Traktor

Volzrade (ots) -



Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor ist am Dienstagvormittag auf der Landesstraße 06 bei Volzrade eine 82-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Der Zusammenstoß beider Fahrzeuge ereignete sich gegen 10:30 Uhr im Zuge eines Überholmanövers. Dabei ist ersten Erkenntnissen zufolge der nach links abbiegende Traktor mit dem überholenden PKW der 82-Jährigen kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls riss die Vorderachse des Traktors ab. Die leicht verletzte Autofahrerin kam anschließend in ein Krankenhaus. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten später abgeschleppt werden. Der bei der Kollision entstandene Sachschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 100.000 Euro belaufen. Im Zuge der Bergungsarbeiten musste die Landesstraße an der Unfallstelle für über zwei Stunden voll gesperrt werden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell