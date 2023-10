POL-HRO: Transporter mit zahlreichen Paketen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Bislang unbekannte Täter haben zur Mittagszeit des gestrigen Montags einen in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt abgestellten sowie mit zahlreichen Paketen beladenen Transporter entwendet.



Der weiße Renault-Transporter war während der Auslieferung von Paketsendungen im Patriotischen Weg abgestellt. Die unbekannten Täter

nutzten die Abwesenheit des Paketboten aus und entwendeten dessen Fahrzeug. Der syrische Fahrer des Transporters stellte den Diebstahl fest und informierte umgehend die Polizei.



Das Rostocker Kriminalkommissariat hat bereits die Ermittlungen übernommen und setzt dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise haben Zeugen am gestrigen Montag im Patriotischen Weg oder an dem vor der Hausnummer 50 abgestellten weißen Transporter Beobachtungen gemacht, die für die Aufklärung der Straftat von Bedeutung sein könnten.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



