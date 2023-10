POL-LWL: Kilometerlange Kabel aus Solarpark gestohlen

Lüttow-Valluhn (ots) -



In der vergangenen Woche wurden durch unbekannte Täter aus einem Solarpark in der Gemeinde Lüttow-Valluhn mehrere Kilometer Kabel entwendet. Mitarbeiter der betroffenen Firma meldeten am Montag der Polizei in Boizenburg den Vorfall, worauf die Kriminalpolizei zum Einsatz kam und die Spurensicherung am Tatort vornahm. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter die Kabel von den Solarmodulen demontiert und anschließend offenbar mit Fahrzeugen abtransportiert. Nach Auskunft der Firma seien so Kabelstränge mit einer Gesamtlänge von etwa 70 Kilometer entwendet worden. Der entstandene Sachschaden soll sich auf ca. 200.000 Euro belaufen, wobei sich der Materialwert der gestohlenen Kabel auf ca. 50.000 Euro beziffert wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell