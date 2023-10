POL-HST: Volltrunkener Jugendlicher demoliert Autos in Velgast

Details anzeigen Bildquelle Polizei Stralsund Bildquelle Polizei Stralsund

Am Montagabend, dem 09.10.2023 wurde die Polizei über einen randalierenden Jugendlichen auf einem Supermarkt-Parkplatz in Velgast informiert. Dieser soll auf Autos herumspringen und diese dadurch stark beschädigen.



Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sprang ein 16-jähriger deutscher Jugendlicher gegen 19:45 Uhr sowohl auf einem Skoda als auch auf einem Wartburg umher. Dabei wurden diese zum Teil entglast - Schaden insgesamt etwa 8.000 Euro. Als die jeweiligen Fahrzeugbesitzer (68 Jahre und 42 Jahre alt) aus dem Supermarkt zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten und den Störer ansprachen, wurden auch sie unter anderem mit abgebrochenen Scheibenwischern angegriffen - blieben aber unverletzt.



Bei Eintreffen der Polizei versuchte der 16-Jährige davon zu laufen, konnte aber durch die hinterhereilenden Polizisten gestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm 2,26 Promille. Er wird sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung verantworten müssen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugen, die das Geschehen auf dem Parkplatz gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter 038231 6720, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell