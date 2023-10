POL-NB: Unfall auf der A20 führt zu einstündiger Vollsperrung

Neubrandenburg (ots) -



Am Nachmittag des 09.10.2023 kam es zu einem Unfall auf der A20 auf Höhe des Rastplatzes "Brohmer Berge", welcher zu einer einstündigen Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Stettin führte.



Gegen 13:45 Uhr befuhr der 64-jährige Fahrzeugführer eines Opel die A20 und kollidierte mit einem der Baustellensicherung dienenden, stehenden Sicherungsanhänger. Durch die Krafteinwirkung wurde dieser derart verschoben, dass er quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der PKW war seinerseits nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Fahrzeugführer erlitt einen Schock und wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt.



Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 45.000EUR.



Die A20 wurde in Fahrtrichtung Stettin für die Zeit von 14:00 bis 15:00 Uhr voll und anschließend bis zur endgültigen Bergung der Fahrzeuge einseitig gesperrt.



