POL-LWL: Täter zerstören Kaninchenstall - Tiere überleben nicht

Wittenburg (ots) -



Am vergangenen Wochenende sollen unbekannte Täter die Kaninchenstallanlage in einer Kleingartenanlage zerstört und dabei 14 Zuchtkaninchen getötet haben. Nach Angaben des Besitzers haben sich der oder die Täter in der Zeit von Samstag 11:00 Uhr bis Sonntag 11:00 Uhr unberechtigten Zutritt zu einer Parzelle eines Kleingartenvereins verschafft und dort die Kaninchenbuchten zerstört. Wie die Zerstörung stattfand und ob die Kaninchen gezielt getötet wurden ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Hagenow ermittelt wegen Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Es entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell