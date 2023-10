POL-LWL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Kinder werden leichtverletzt

Hagenow (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der Ortsumgehung von Hagenow wurden am Freitagnachmittag drei Personen leicht verletzt, darunter zwei Kinder. Der 29-Jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Ortsumgehung aus Hagenow kommend in Richtung Kreisstraße 22. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin sich der PKW überschlug. Neben dem Fahrzeugführer befanden sich dessen 5-jähriger Sohn und 1-jährige Tochter im Fahrzeug, die einen Schock erlitten und durch einen Rettungswagen zur Beobachtung in das Krankenhaus Hagenow verbracht wurden. Der Fahrzeugführer wurde ebenfalls leichtverletzt (Schnittwunden, Schock). Eine bei ihm durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert knapp unter ein Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Zum Einsatz kamen neben der Polizei auch die Feuerwehr aus Hagenow und ein Notarzt, der mittels Rettungshubschrauber zum Einsatzort geflogen wurde.



