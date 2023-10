POL-HST: Berauschter Kraftfahrer ohne Fleppen auch in Garz/Rügen

Garz/Rügen (ots) -



Am Sonntag, dem 08.10.2023 gegen 22:30 Uhr fiel einer Streife zwischen Putbus und Garz ein Pkw Audi auf, welcher augenscheinlich zu schnell fuhr. Eine Kontrolle des 37-jährigen deutschen Fahrzeugführers ergab dann den Verdacht, dass er mutmaßlich berauscht und ohne Führerschein unterwegs war. Der Führerschein wurde ihm Anfang des Jahres bereits entzogen.



Im Pkw fanden die Beamten zwei mutmaßliche Joints und zudem weißes Pulver in geringen Mengen. Zur Beweissicherung wurde auch hier eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.



