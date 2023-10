POL-HST: Krad-Fahrer ohne Führerschein aber mit Amphetamin

Bergen auf Rügen (ots) -



Am Mittwoch, dem 06.10.2023 gegen 17:50 Uhr wurden Bergener Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit auf der Ringstraße in Bergen auf ein Leichtkraftrad aufmerksam, welches augenscheinlich zu schnell durchs Stadtgebiet fuhr.



In der sich anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 25-jährige deutsche Fahrzeugführer wohl nicht die notwendige Fahrerlaubnis A1 für das Gefährt besaß. Weiterhin ergaben sich Verdachtsmomente auf eine Rauschmittelbeeinflussung. Ein durchgeführt Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine. Eine Blutprobenentnahme zur Beweissicherung wurde durchgeführt, die Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell