POL-NB: Verkehrsunfall zwischen einem Dienstfahrzeug der Landespolizei und einem Transporter

Am frühen Vormittag des 09.10.2023 kam es in Waren zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Polizeifahrzeuges, bei welchem beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurde.



Um 06:47 Uhr befuhr ein Transporter die Mozartstraße (B192) in Richtung des Schweriner Damms. Dabei missachtete der polnische Fahrzeugführer das rote Lichtzeichen der Ampel auf Höhe der Einmündung der Goethestraße, aus welcher zeitgleich ein Dienstfahrzeug der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren nach links auf die Mozartstraße einbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß entstand ein geschätzter Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 5000EUR, der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.



Während der Unfallaufnahme überkamen dem Fahrer des Transporters plötzliche Kreislaufprobleme, sodass er zur weiteren Untersuchung in das Warener Krankenhaus verbracht wurde.



Auch die Beamtin des Polizeifahrzeuges wurde bei der Kollision leicht verletzt.



Zu wesentlichen Verkehrseinschränkungen im morgendlichen Berufsverkehr kam es nicht.



