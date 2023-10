POL-HRO: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Rostock (ots) -



Am Nachmittag des 08.10.2023 kam es in Rövershagen (LK Rostock) zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein PKW Volvo nach links von der Fahrbahn ab und stieß auf der B105 / Rostocker Straße mit einem entgegenkommenden PKW Suzuki frontal zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt fünf Personen zum Teil schwer und lebensbedrohlich verletzt. Einer der Insassen wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem PKW befreit werden. Weiterhin liefen Betriebsstoffe aus. Zum Einsatz kamen der Rettungsdienst mit Notarzt und Rettungshubschrauber. Weiterhin wurden die Feuerwehren Rövershagen, Graal Müritz und Bentwisch mit insgesamt 40 Kameraden alarmiert. Die B 105 wird voraussichtlich bis 17:30 gesperrt sein. Der Verkehr wurde über Graal Müritz und Oberhagen umgeleitet. Für die Unfallaufnahme und der Ableitung des Verkehrs machte sich der Einsatz von vier Streifenwagen erforderlich. Es entstand ein Sachschaden von 50.000 EUR



