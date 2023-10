POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der BAB 19

Linstow (ots) -



Am 08.10.2023 um 15:00 Uhr kam es auf der BAB 19 zwischen in Anschlussstellen Linstow und Malchow zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Die 77jährige Fahrzeugführerin aus Sachsen-Anhalt kollidierte aus ungeklärten Gründen mit der Mittelschutzplanke. Der PKW blieb dann auf dem rechten Fahrstreifen stehen.Die Frau wurde leicht verletzt und wurde deshalb in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Untersuchung mit einem RTW gefahren. Die BAB 19 musste in Fahrtrichtung Berlin halbseitig zur Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.



