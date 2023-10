POL-HRO: Pressemitteilung der Autobahnpolizei Linstow

Rostock (ots) -



Am 07.10.2023 um 19:30 Uhr stellten die Beamten der Autobahnpolizei auf der Autobahn 19 in Richtung Seehafen Rostock einen schwedischen Sattelzug fest, welcher einen anderen LKW überholte. Da dieser Überholvorgang über 3 Kilometer andauerte und andere Verkehrsteilnehmer behinderte, wurde der Sattelzug auf dem Parkplatz Bansower Forst angehalten und kontrolliert.Dabei wurde festgestellt, dass der 28jährige polnische Fahrzeugführer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Es wurde Strafanzeige gegen den Fahrer und gegen den Halter des Sattelzuges erstattet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.



Gegen 23:50 Uhr stellten die eingesetzten Polizeibeamten im Laager

Stadtgebiet einen alkoholisierten Fahrzeugführer fest. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Der 38jährige

Deutsche führte einen PKW VW ohne im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis zu sein, zu dem benutzte er den geführten Pkw ohne das

Wissen des Fahrzeughalters. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt

und entsprechende Strafanzeigen gefertigt.



Weiterhin wurde auf der B 108 ein Ford Ranger aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte angehalten und kontrolliert. Der 42jähige Deutsche führte seinen PKW Ford, ohne im Besitz der notwendigen Haftpflichtversicherung zu sein. Der Versicherungsschutz endete demnach mit Ablauf des 31.07.2023. Die Kennzeichen wurden abgebaut und sichergestellt, auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt.



