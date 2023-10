POL-NB: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Waren - Zeugenaufruf der Polizei

PHR Waren (ots) -



Ein vollendeter Einbruch in ein Wohnhaus ereignete sich in der Zeit vom 04.10.2023,10:00 Uhr bis 16:31 Uhr,des 07.10.2023 in der Lindenstraße in 17192 Waren (Müritz).Die Hausbewohner waren für einen längeren Zeitraum nicht anwesend, sodass bislang unbekannte Täter dies nutzten und gewaltsam über die Terrassentür sich Zugang verschafften. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Schränke sowohl durchwühlt als auch verwüstet. Es wurde u. a. Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 EUR. Zu den flüchtigen Tätern liegt der Polizei derzeit nichts vor. Durch den Kriminaldauerdienst Neubrandenburg erfolgte die Spurensicherung.

Personen, die auffällige Beobachtungen an dem Tatort gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Waren (Müritz) unter der Telefonnummer 03991 - 1760, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



