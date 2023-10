POL-NB: Verkehrsunfall - Fahrer alleinbeteiligt

PHR Bergen (ots) -



Am 07.10.2023 gegen 23:20 Uhr befuhr ein 64- Jähriger mit einem Taxi, ohne Fahrgäste,die Verbindungsstraße in Richtung Groß Kubbelkow, aus Richtung Brücke K 11/Überführung B 96 kommend. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer, nach Durchfahren einer Linkskurve auf Höhe Teschenhagen, die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr das Fahrzeug in den rechten Straßengraben und kam dort zum Stehen.Der Fahrzeugführer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Durch einen angeforderten RTW wurde der Mann medizinisch erstversorgt und anschließend mit Verdacht einer Handfraktur in ein Krankenhaus verbracht.Am PKW entstand Sachschaden von 1000 Euro. Ein angeforderter Abschleppdienst übernahm die Bergung des Fahrzeuges aus dem Straßengraben. Der Verletzte ist deutscher Staatsbürger und wohnhaft im Landkreis Vorpommern Rügen.



