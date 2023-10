POL-HRO: 20.000 Euro Schaden nach Unfall auf der L 051

Vellahn (ots) -



Am Samstagabend, 07.10.2023, ereignete sich auf der L 051 bei Vellahn

ein Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden von geschätzten 20.000

Euro entstand.

Gegen 17:40 Uhr befuhr die 33-jährige Fahrerin eines Opel die L 051

von Camin kommend in Fahrtrichtung Marsow. Zeitgleich kam der Fahrer

eines Audi aus Richtung Schildfeld kommend und wollte auf der

abknickenden L 051 weiter in Richtung Camin fahren. In der Folge

missachtete die Opel-Fahrerin, welche die L 051 auf die K 14

verlassen wollte, den vorfahrtsberechtigten Audi und kam es zum

Zusammenstoß.

Bei dem Unfall verletzte sich der 41-jährige Fahrer des Audi leicht

und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung von einer

Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus nach Hagenow gebracht. Sechs

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bennin unterstützten an der

Unfallstelle. Alle Fahrzeuginsassen im Opel im Alter von 33, 39, 45

und 47 Jahren blieben unverletzt. Die beiden am Unfall beteiligten

Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten

geborgen werden.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell