POL-NB: Rettungseinsatz an der Steilküste des Nationalparks Jasmund; Höhe Königstuhl (Insel Rügen)

Heute,am 07.10.2023 gegen 17:34 Uhr fand auf der Insel Rügen ein Rettungseinsatz an der Steilküste vor dem Königstuhl statt. Eine 47- jährige Frau spazierte zusammen mit einer Freundin auf dem Hochuferweg vom Königstuhl zur Victoriasicht. Hierbei rutschte sie ab und stürzte ca.5m den Hang hinunter. Von dort konnte sie den Weg nicht eigenständig erreichen.Die Freundin alarmierte die Rettungsleitstelle. Die Höhenretter und die Freiwillige Feuerwehr aus Sassnitz, sowie Einsatzkräfte der Polizei vom Polizeirevier Sassnitz kamen sofort zum Einsatz. Gegen 18:50 Uhr konnte ein erster Kontakt der Rettungskräfte zur Frau aufgenommen werden. Die erforderlichen Rettungsmaßnahmen wurden eingeleitet und die ukrainische Staatsbürgerin konnte ohne Verletzungen gerettet werden. Ein angeforderter RTW untersuchte die Frau, sie musste nicht weiter medizinisch versorgt werden.



