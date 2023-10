POL-HRO: Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz

Schwerin (ots) -



Am Samstag, den 07.10.2023 kam es um 12:35 Uhr in der Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz in Schwerin zu einem polizeilichen Großeinsatz auf Grund einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Bei den Gruppierungen handelte es sich um fünf Tschetschenen und zwanzig Afghanen. Ursprung der Auseinandersetzung waren Streitigkeiten in der anliegenden Kantine, in dessen Folge sich die Tschetschenen mit Messern, abgebrochenen Stöcken und Tassen bewaffneten, um damit in die Unterkunft der Afghanen einzudringen. Diese nahmen diverse Schutzbewaffnung auf und es kam zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, wobei drei Personen verletzt wurden. Alle drei verletzten Personen sind afghanischer Herkunft und wurden medizinisch versorgt. Zwei Verletzte wurde mit Stichverletzungen in das örtliche Helios-Klinikum verbracht. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnten drei Tatverdächtige in Gewahrsam genommen werden. Weitere strafprozessuale Maßnahmen befinden sich aktuell in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schwerin. Aktuell laufen weiterhin präventive Schutzmaßnahmen auf dem Gelände.



