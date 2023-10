POL-HRO: Verkehrsunfall auf der BAB 19 mit zwei Verletzten

Linstow (ots) -



Am 07.10.2023 um 10:30 Uhr kam es auf der BAB 19 zwischen den Anschlussstellen Malchow und Linstow zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ursächlich dafür war ein noch unbekannter Sattelzug, der ohne dies anzuzeigen vom rechten Fahrstreifen aus den linken Fahrstreifen wechselte. Ein 54jähriger Fahrzeugführer aus Berlin musste ruckartig bremsen. Dadurch kam sein Chevrolet ins Schleudern und überschlug sich einmal. Der PKW kam dann neben der Autobahn auf der Bankette zum Stehen. Die 47jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt, ein 7jähriges Kind wurde leicht verletzt. Die beiden verletzen Personen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Die Ermittlungen zu dem Unfallverursacher dauern an. Der Sachschaden beträgt 8500 EUR. Zur Bergung des PKWs musste die BAB 19 für 20 min halbseitig gesperrt werden.



